رئيس الزمالك: الأبيض لن يسقط مرة أخرى

وجه رئيس الزمالك، التحية لجماهير القلعة البيضاء على مساندتهم لناديهم ودعمهم المستمر للاعبين في كل المباريات، والتي ساهمت في تصدر الفريق الأبيض ترتيب جدول فرق الدوري الممتاز للموسم الجاري برصيد 41 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز، وذلك بعد مرور 19 جولة من المسابقة.

وقال رئيس الزمالك اليوم الإثنين خلال وقائع تقديم الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الجديد بعد التعاقد معه لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 30 مليون جنيه:" الزمالك أكبر من الجميع ولن يسقط مرة أخرى، وجماهيره الوفية تحرص دائمًا على مساندة الفريق في أصعب المواقف".

ونجح الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير الجاري، في التعاقد مع المهاجم المغربي خالد بوطيب، وقام بإعارة الكونغولي كابونجو كاسونجو لصفوف الوحدة السعودي، وإعارة ومحمود عبدالعاطي دونجا لصفوف الإسماعيلي حتى نهاية الموسم.