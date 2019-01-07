محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا في حضور عدد من القيادات

شهد مساء أمس المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وذلك لمشاركة الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيًا أن يكون عيدًا و فرحة على كل المصريين.

وشهد القداس حضور اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، وميرفت ميشيل عضوة مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، وأحمد دسوقي رئيس المدينة، والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعدد من رجال الدين الإسلامي من أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة.

وترأس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا صلاة القداس بمطرانية ببا، وألقى نيافته عظة رحب في بدايتها بالمحافظ وضيوفه الكرام معربًا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس، وهو ما يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنًا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

هذا وشهد المحافظ كذلك القداس بمطرانية بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، والذي من المقرر أن يترأس القداس بالمطرانية، بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين من أقباط المحافظة.