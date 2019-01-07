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الصين تستهل مشوارها في كأس آسيا 2019 بفوز صعب على قيرغيزستان

د ب أ
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 3:19 م | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 3:19 م

استهل المنتخب الصيني مشواره في بطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم المقامة بالإمارات ،بالفوز على منتخب قيرغيزستان 2/ 1 اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وحصد المنتخب الصيني النقاط الثلاث متصدرا المجموعة التي تشهد اليوم لقاء منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الفلبيني على ملعب استاد "آل مكتوم" بنادي النصر.

وعلى ملعب استاد "خليفة بن زايد" بنادي العين ، أنهى منتخب قيرغيزستان الشوط الأول متقدما بهدف سجله اخالدين اسريلوف في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني ، أدرك المنتخب الصيني التعادل بهدف أحرزه بافيل ماتياش لاعب قيرغيزستان بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة ، حسم يو داباو المواجهة لصالح المنتخب الصيني بهدف الفوز 2 / 1 حيث تلقى طولية رائعة وراوغ الحارس ببراعة ثم صوب الكرة إلى داخل الشباك ليهدي بلاده بداية ناجحة في البطولة الآسيوية.


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