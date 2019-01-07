الطقس السيئ يتسبب في تشريد عدد من النازحين السوريين بشمال لبنان

تسببت العاصفة "نورما" التي تضرب لبنان بفيضان النهر الكبير واجتياح السيول لـ3 مخيمات للنازحين السوريين وتشريد عدد منهن.

وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية قد أعلنت أمس الأحد أن "الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، لا يزالان تحت تأثير المنخفض الجوي العاصف (NORMA)، المصحوب بكتل هوائية باردة، وعواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح شديدة وثلوج، والذي يستمر حتى ظهر بعد غد الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية اليوم الاثنين، أن "السيول التي فاض بها مجرى النهر الكبير، اجتاحت 3 مخيمات للاجئين السوريين في خراج بلدة السماقية، وشردت العديد من العائلات التي اقتحمت المياه خيامها".

وناشدت العائلات المنكوبة، بحسب الوكالة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكافة المنظمات الشريكة لها، بالتدخل وتقديم المساعدة وتأمين أماكن وخيام بديلة لها.

وكانت مياه النهر الكبير شمال لبنان قد فاضت "وقطعت الطريق الرئيسة التي تربط عددا من البلدات والقرى. وبدأت المياه تتدفق في اتجاه الأراضي الزراعية، وتحاصر المنازل"، بحسب الوكالة.

وأدت الثلوج المتساقطة على المناطق الجبلية في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، إلى قطع العديد من الطرق الجبلية.

واقتلعت الرياح القوية بعض الأشجار واللوحات الإعلانية، وأدت الأمطار والسيول إلى انهيار أتربة وصخور على الطريق البحرية القديمة في بعض المناطق.