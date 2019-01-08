وولفرهامبتون يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

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فجر فريق وولفرهامبتون مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه ليفربول من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه 2 /1 اليوم الاثنين.

وتقدم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون في الدقيقة 38 ثم تعادل البلجيكي ديفوك اوريجي لليفربول في الدقيقة 51 ولكن البرتغالي روبين نيفيز تكفل بتسجيل هدف الفوز لوولفرهامبتون في الدقيقة 55.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة فيما يحل وولفرهامبتون في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

يذكر أن ليفربول خرج أيضا من كأس رابطة المحترفين بخسارته أمام تشيلسي في الدور الثالث.