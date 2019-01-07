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«جولدن جلوب».. «Shallow» تحصد جائزة أفضل أغنية أصلية

نجلاء سليمان
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 4:14 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 4:14 ص

كما هو متوقع نالت أغنية Shallow التي تصدت قوائم الأغاني وحققت نجاحا ساحقا خلال عام 2018 جائزة أفضل أغنية أصلية.

"القاع - Shallow" هي أبرز أغاني فيلم A Star Is Born، وقدمتها ليدي جاجا برفقة برادلي كوبر.


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