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كما هو متوقع نالت أغنية Shallow التي تصدت قوائم الأغاني وحققت نجاحا ساحقا خلال عام 2018 جائزة أفضل أغنية أصلية. "القاع - Shallow" هي أبرز أغاني فيلم A Star Is Born، وقدمتها ليدي جاجا برفقة برادلي كوبر.