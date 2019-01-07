ياسر إبراهيم : الإنضمام للأهلي هي الخطوة الأهم فى مسيرتي

أعرب ياسر إبراهيم، المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا أنه حقّقَ حلم حياته باللعب في صفوف الأهلي، معتبرًا هذه الخطوة الأبرز والأهم في مسيرته.

أعرب ياسر إبراهيم، المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا أنه حقّقَ حلم حياته باللعب في صفوف الأهلي، معتبرًا هذه الخطوة الأبرز والأهم في مسيرته.

وأوضح أن المفاوضات بدأت معه في الموسم الماضي، ولكنها لم تكلل بالنجاح، قبل أن تتجدد خلال الفترة الأخيرة عن طريق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مؤكدًا أنه رحّب على الفور بارتداء قميص الأهلي باعتباره الحلم الكبير، ونادي القرن، والفريق الأقوى والأعرق في إفريقيا.

وأشار اللاعب إلى أنه كان حريصًا على إتمام انتقاله إلى الأهلي، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة نادي سموحة على تلبية رغبته ومساعدته في تحقيق حلم حياته بارتداء القميص الأحمر.