منتخب اليد يعلن القائمة النهائية للاعبين استعدادا لمونديال الدنمارك

أعلن الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد اليوم الإثنين القائمة التي ستمثل المنتخب في بطولة العالم السادسة والعشرين التي ستنطلق الخميس المقبل في ألمانيا والدنمارك.

وتضم القائمة 18 لاعبا هم: كريم هنداوي "بشكتاش التركي" ومحمد عصام الطيار "الأهلي" في حراسة المرمى، وعمر الوكيل "الأهلي" وكريم أيمن "الزمالك" وعلي زين "الشارقة الإماراتي" ويحيى الدرع "الزمالك" وعبد الرحمن فيصل "الأهلي" وعمر حجاج "الأهلي" وإسلام حسن "الأهلي" وأحمد خيري "الأهلي" وأحمد الأحمر "الزمالك" ويحيى خالد "الزمالك" ومحمد سند "نيم الفرنسي" وأكرم يسري "الزمالك" وإبراهيم المصري "الأهلي" ومحمد ممدوح هاشم "مونبلييه الفرنسي" ووسام سامي نوار "الزمالك" ومحمد جمال "طلائع الجيش".

ويبقى في القاهرة الثنائي محمد علي حارس مرمى الزمالك، وباهر البدراوي لاعب فريق طلائع الجيش، تحسبا لأي استدعاء للسفر خلال البطولة.

وأبعدت الإصابة الثلاثي أبو الفتوح حماصة لاعب سموحة، وعلي هشام لاعب الزمالك، وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة.

يرأس بعثة المنتخب الوطني في بطولة العالم مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، ويضم الجهاز الفني: الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وفينيو لوزارت مدرب حراس المرمى، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبًا للمنتخب، ومحمد إمام محلل الأداء.

يبدأ المنتخب الوطني مبارياته في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها بالدنمارك، بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة"، وفي مبارياته الثانية يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وفي مباراته الثالثة يواجه الأرجنتين في السابعة مساء الاثنين 14 يناير، وفي مباراته الرابعة يواجه المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.