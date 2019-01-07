حافظ أبو سعدة: السيسي دائم التأكيد على مبدأ حرية العقيدة

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسجد الفتاح العليم ثم كاتدرائية ميلاد المسيح، يعكس جزءًا أصيلًا من تكوين الشعب المصري.

وأضاف أبو سعدة -خلال لقائه مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأحد- أن ذهاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئة الأقباط في الكاتدرائية يعتبرًا توجهًا جديدًا مرهونًا بالحالة التي عاشتها مصر بعد 2013.

وأشار إلى اهتمام الرئيس بالحديث عن حرية العقيدة في مؤتمرات الشباب، معقبًا أن هذا الأمر يعتبر تأكيد لمبدأ حرية العقيدة الموجودة بالدستور المصري منذ عام 1923.

وأوضح أن فكرة المواطنة ليست جديدة على المصريين، ولكنها تعرضت لانتهاكات من تيارات متطرفة، مستطردًا كذلك أن الوضع في مصر الآن يعتبر أحسن من غيره في بعض الدول الأخرى.

وانطلقت، مساء أمس الأحد، فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.