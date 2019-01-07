وفاة وزير الدفاع والخارجية الإسرائيلي الأسبق موشيه آرنس عن 93 عاما

توفى في إسرائيل، اليوم الاثنين، وزير الدفاع والخارجية الأسبق موشيه آرنس عن 93 عاما.

وُلد آرنس في ليتوانيا عام 1925، ثم هاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة عام 1939 حيث خدم بالجيش. وفي عام 1948 انتقل آرنس إلى إسرائيل وانضم لمنظمة أرجون الصهيونية شبه العسكرية.

وعمل بين عامي 1982 و1983 سفيرا لإسرائيل في الولايات المتحدة. ثم تولى منصب وزير الدفاع من 1983 إلى 1984، ومن 1990 إلى 1992. وشغل منصب وزير الخارجية من 1988 إلى 1990. ثم عاد لتولي منصب وزير الدفاع لمرة ثالثة وجيزة في 1999.

وقد نعاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول: "قرينتي سارة وأنا نشعر بحزن عميق إزاء وفاة حبيبنا العزيز، موشيه آرنس.. لقد كان مرشدي ومعلمي.. وكانت هناك علاقات راسخة بين عائلتينا".

كما نعاه رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، وقال إنه "كرس حياته للدفاع عن إسرائيل".