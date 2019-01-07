عرض مسرحية ولاد البلد بسوهاج وسط إشادة المحافظ

أشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بالعمل المسرحي "ولاد البلد "، وما يطرحه العرض من قضايا مهمة تمس الوطن، من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، والفساد وقانون الخدمة المدنية، والهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، لافتًا إلي أهمية الثقافة ودورها المهم في توعية المجتمع.

وأهدى درع المحافظة لأبطال ومخرج العمل المسرحي "ولاد البلد"، مشيدا بأداء الممثلين الشباب.

جاء ذلك خلال زيارته لمسرح قصر ثقافة سوهاج، حيث شهد مسرحية "ولاد البلد"، والتي من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، في إطار مبادرة مسرح المواجهة بالتعاون بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، وجلال أبو الدهب مدير عام قصر ثقافة سوهاج، والدكتور مصطفي سليم المؤلف، ومحمد الشرقاوي مخرج العرض، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية وعدد من المواطنين.

ومن جانبه اعرب الفنان محمد الشرقاوي مخرج العرض والمشرف على شعبة "مسرح المواجهة والتجوال" عن شكره للمحافظ علي تشجيعه واهتمامه بالشباب والفن والثقافة، كما رحب بالحضور مشيرًا إلى أن جولة العرض بمحافظة سوهاج مستمرة حتي منتصف يناير الجاري، ومن بعدها ستنتقل الي محافظة قنا مع بداية فبراير المقبل.

يذكر أن العرض المسرحي "ولاد البلد" من بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، ومن تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.