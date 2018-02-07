قال السفير وائل جاد، سفير مصر في دولة الإمارات، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحالية إلى دولة الإمارات لن تضيف جديدًا لأن العلاقات بين البلدين متميزة وخاصة للغاية، مشيرًا إلى وجود حرص من القيادتين السياسيتين على التشاور والتنسيق الدائم.



وأضاف «جاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المباحثات بين الرئيس «السيسي»، وقادة الإمارات تتناول تعزيز العلاقات وسبل تطويرها في كافة الملفات، بالإضافة إلى التشاور في الملفات السياسية على الساحة العربية حفاظًا على الأمن القومي العربي والتصدي لأية تدخلات خارجية من الدول التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأوضح أن اللقطات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس «السيسي»، وولي عهد أبو ظبي، والشيخ محمد بن زايد، وهما يتجولان في إحدى المراكز التجارية في أبو ظبي، وتناولها العشاء سويًا، تعبر عن علاقة ود متميزة وصداقة شديدة، متابعًا: «اللقطات معبرة عن العلاقات الودية بين الشعبين».



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ صباح الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، تستمر لمدة يومين، وذلك بعد أن أنهى صباح اليوم زياة رسمية لعمان استمرت ثلاثة أيام.



