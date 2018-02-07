تجديد حبس 90 متهما من أقارب وأصدقاء «عفروتو» 15 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس 90 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، احتجاجًا على مقتل الشاب محمد عبد الحكيم "عفروتو"، أثناء احتجازه داخل القسم.

ونسبت النيابة، للمتهمين من أقارب وأصدقاء "عفروتو" اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

يأتي ذلك بعدما قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة ضابط وأمين شرطة بقسم شرطة المقطم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة ضرب أفضى إلى الموت للمجني عليه واحتجازه بدون وجه حق.

جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعي بالواقعة والذي كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجني عليه، ما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

وكانت النيابة فتحت تحقيقًا موسعًا في واقعة محاولة اقتحام قسم شرطة المقطم والتحقيق مع من حاولوا اقتحام القسم، وصرحت بدفن جثة المتوفي واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقة، وقررت تشكيل لجنة لفحص التلفيات التي لحقت بسيارات الشرطة.