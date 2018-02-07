خبير اقتصادي: تدفق 100 مليار دولار منذ تعويم الجنيه «كلام غير دقيق»

قال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إن ما يتردد عن أن الإصلاح الاقتصادي نتج عنه تدفق 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف كلام «غير دقيق».



وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بما يسمى «تعويم الجنيه» عام 2016 خطوة في الطريق السليم، ولا شك في ذلك، متابعًا: «هناك فرق بين أن أعطيك 100 ألف جنيه على سبيل السلف، وبين أن تمتلك الـ100 ألف جنيه».



وأكد أن الـ100 مليار دولار هم الدين الخارجي المُعلن بواسطة البنك المركزي، إلا أن وجودهم يعطي طمأنينة للمستمثر الأجنبي في مصر، مشيرًا إلى أن قطار الإصلاح الاقتصادي قد انطلق، لكن يجب ألا نستبق الأحداث، فلكي تتحول مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة ستحتاج إلى مزيد من الوقت، حسب رأيه.



وأردف أن السوق المصري واعد وكبير وستدفق فيه الاستمارات الأجنبية، مضيفًا: «لكن إننا نستلف من (طوب الأرض) والدول العربية والبنك الدولي ونقول إن الحالة الاقتصادية تحسنت فذلك قفز على النتائج، ولا بد أن نتأنى قبل إصدار التصريحات».



يُذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أوضح أن حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصري، تجاوزت 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن.



