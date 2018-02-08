مقتل وإصابة 25 عنصرا من الحوثيين في معارك بتعز

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية اليمنية، اليوم الأربعاء، مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة 13 آخرين في معارك بمحافظة تعز.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في مديرية مقبنة، تركزت في جبل جريدم، ومنطقة القحيفة، أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من المليشيات وإصابة 13 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن المعارك اندلعت عقب هجوم عنيف شنته المليشيات على مواقع قوات الجيش الوطني "غير أن الأخيرة تصدت للهجوم وأجبرتها على التراجع والفرار".

وأوضح المصدر، أن وتيرة المعارك اشتدت بين الطرفين في مناطق اليمن، وجبل قهبان، بالمديرية ذاتها، وامتدت المعارك إلى منطقة الاشروح، بمديرية جبل حبشي المجاورة، وعدة مناطق محاذية لجبهة الكدحة.

وفي جبهة الضباب، أفاد المصدر بأن معارك عنيفة دارت بين الطرفين في محيط جبل المنعم، والتبة السوداء، ومناطق الصياحي، وحذران، غربي تعز.

وكانت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية قد تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير عدة مواقع من قبضة الحوثيين في تعز، بعد أن أطلقت نهاية الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير المحافظة من قبضتهم.