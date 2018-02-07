كشف الفنان الكبير عادل إمام، حقيقة الأنباء التي تم تداولها عن نشوب حريق في منزله.

وقال «إمام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، إن الحريق لم يكن داخل منزله، إنما كان عند السور المقابل له.

وأوضح: «كابل كهرباء قد سقط على شجرة خارج المنزل، عند السور المقابل، تسبب في احتراقها ولكن تم السيطرة على الحريق، وكل شيء انتهى»، معقبًا: «الحمد لله، ربنا بيحبنا، وواضع ايده على كتفي أنا وأسرتي».

يأتي ذلك على خلفية تداول أنباء حول نشوب حريق حول منزل الفنان الكبير عادل إمام، بمنطقة المنصورية التابعة لدائرة مركز شرطة كرداسة.