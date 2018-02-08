تقارير إسرائيلية: السعودية تفتح أجواءها أمام طيران الهند المتجه إلى تل أبيب

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم، أن السلطات السعودية قررت السماح لرحلات الطيران التابعة لشركة «إير إنديا» الهندية والمتجهة إلى تل أبيب بعبور مجالها الجوى، فى سابقة هى الأولى من نوعها.

وقالت صحيفتا «تايمز أوف إسرائيل» و«هاآرتس» الإسرائيليتان، اليوم، إن السعودية سمحت لرحلات الطيران التابعة لـ«إير إنديا» والمتجهة من نيو دلهى إلى تل أبيب باستخدام مجالها الجوى، مشيرة إلى أن ذلك يعنى أن رحلات الطيران من الهند إلى إسرائيل ستسغرق خمس ساعات وهو أقل بمقدار ثلاث ساعات من الوقت الذى تستغرقه رحلات الطيران التابعة لخطوط طيران «العال» الإسرائيلية إلى نيو دلهى، حيث تتطلب الطيران حول الجزيرة العربية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن السعودية وافقت على طلب شركة الطيران الهندية الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن تكون أولى رحلات شركة «إير إنديا» إلى تل أبيب فى 18 مارس القادم. ولم تعلق السلطات السعودية على تلك التقارير حتى مثول الجريدة للطبع عصر اليوم.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية ذكرت الشهر الماضى إن إسرائيل والهند تناقشان إمكانية السماح للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، بالمرور فوق الأجواء السعودية، بهدف «توفير تكاليف الوقود، وتقليل وقت الرحلة، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد السياح الهنود إلى إسرائيل، والإسرائيليين إلى الهند».

إلى ذلك، نقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن المسئول فى شركة «العال» الإسرائيلية، ميكى شستبورجر، قوله إنه «كموظف فى العال وكمواطن إسرائيلى، يعتبر أن سماح السعودية بالرحلات الجوية حدث مفرح»، بحسب موقع «عرب 48» الإخبارى.

وأضاف أنه لا شك أن استخدام الأجواء السعودية سوف يقصر مدة الرحلات الجوية بما يؤدى إلى خفض أسعار تذاكر السفر. وتابع أن «شركة العال وشركات الطيران الإسرائيلية الأخرى تأمل بأن تكون الموافقة على التحليق فوق أجواء السعودية سارية المفعول بالنسبة للشركات الإسرائيلية أيضا، وليس الأجنبية فقط».