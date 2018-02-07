الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ أطلقها طيران إسرائيلي من الأراضي اللبنانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، التصدي صباح اليوم الأربعاء، لصواريخ أطلقها طيران إسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الحكومية السورية «سانا»، فإن الطيران الإسرائيلي أطلق صباح اليوم عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق، وتصدت لها وسائط الدفاع الجوي ودمرت معظمها.

وحملت القيادة العامة للجيش في بيانها إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراتها العدوانية المتكررة وغير المحسوبة.

وكانت مصادر سوريا، قالت لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن عدة انفجارات وقعت شمال العاصمة دمشق جراء قصف إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في بلدة جمرايا.