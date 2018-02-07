الحكم على صفقة يونايتد بالحبس 16 شهراً

أعلن المدعي العام الإسباني الحكم بحبس لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أليكسس سانشيز 16 شهراً مع إيقاف التنفيذ، وذلك لإتهامه بالتحايل الضريبي خلال فترة تواجده بنادي برشلونة عامي 2012 و 2013.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن قرار المحكمة الإسبانية جاء بسبب تهرب اللاعب التشيلي، أليكسس سانشيز من دفع 890 ألف جنيه إسترليني كضريبة حقوق صور شخصية، مما قضى بالحكم عليه 16 شهراً يتم تنفيذهم حال ارتكابه أي مخالفة قانونية خلال العامين المقبلين.

وتوصل لاعب اليونايتد الحالي، سانشيز مع السلطات الإسبانية، حيث سيقوم اللاعب بإعادة دفعه للمبلغ بفوائده، مع اعترافه بالتلاعب بحقوق بيع صوره إلى شركة أجنبية سعياً للتهرب الضريبي.

يُذكر أن السلطات الإسبانية قامت بمثل تلك الأحكام من قبل على بعض النجوم الذين عملوا بالدوري الإسباني أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو وخافيير ماسكيرانو.