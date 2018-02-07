«القوى العاملة»: استثناء العامل الزراعي المصري بالأردن من شروط الإجازات

أصدر وزير العمل الأردني، علي ظافر الغزازي، تعميمًا لمديريات العمل يتيح للعمال الزراعيين المستقدمين من مصر، الحصول على إجازة دون النظر لفترة استخراج التصريح، نظرًا لوجود بعض الحالات الطارئة والإنسانية التي تتطلب الحصول على إجازة كحالات الوفاة والحالات المرضية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة «الأردنية - عمان».

وأشار الملحق العمالي، عمرو الدسوقي، في هذا التقرير، إلى هذا التعميم، موضحًا أنه جاء استجابة لطلب المكتب، وبناءً على مراجعة كثير من العمال للسفارة الذين يتضررون من قرار لوزير العمل الأردني ينص على عدم منح العامل الزراعي إجازة إلا بعد مرور 6 شهور من تاريخ إصدار تصريح العمل.