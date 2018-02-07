ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من الطرق العامة بمختلف الشوارع بمدينة الخانكة، أحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات للعقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، تفيد بقيام «معاذ.ع»، و«بسام.إ»، و«رضا.م»، و«رضا.ا»، و«محمد.س»، و«زياد.ع»، بتكوين تشكيلاعصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات من الطرق العامة بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك ومساومة مالكيها نظير إعادتها بمبالغ مالية.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، عدا السادس، بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وبمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقات سيارات من الطرق العامة بالمدينة.