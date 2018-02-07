«التنمية المحلية»: قانون موحد للمحال العامة يضم 5 تشريعات

قال خالد صفوت، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة توافقت مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والجهات المعنية، على إعداد قانون موحد للمحال العامة.

وأضاف «صفوت»، في اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون المحال العامة، أن القانون الموحد المزمع إعداده بالتعاون مع البرلمان سيضم 5 تشريعات قائمة، وهي: المحال التجارية، والعامة، والملاهي، والباعة الجائلين، وإشغال الطرق.

وينقسم القانون الموحد للمحال العامة إلى عدة أبواب تتضمن الاشتراطات، والتعريفات، مع إفراد باب للعقوبات.

وتعقد اللجنة حاليا اجتماعها لليوم الثالث على التوالي؛ لمناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، على أمل سن تشريع موحد في وقت لاحق.

ويشارك في الاجتماع ممثلون لوزارات العدل والتنمية المحلية والسياحة، وبعض ممثلي الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة بالمحافظات.

وكانت اللجنة قد اتفقت، أمس، مع ممثلي الحكومة والمحليات ووزارة السياحة على إبقاء قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 منفصلا بعيدا عن القانون الموحد؛ المزمع إعداده.

ووفق رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النائب أحمد السجيني، فإن القانون الموحد يهدف لإدخال الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة.