دعا وزير التجارة والصناعة العماني، الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رجال الأعمال المصريين في مجال الغذاء والتصنيع والتوزيع الغذائي للاستثمار في بلاده.



وقال «السنيدي»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، أمس الثلاثاء، إن سلطنة عمان دائمًا ما تبحث عن شركاء استراتيجيين في مجال الأمن الغذائي، متابعًا أن هناك فرصة متاحة في الموانئ العمانية لإعطاء فسحة ومجال للتوسع وخلق قنوات نقل واتصال مباشر بين الموانئ المصرية والعمانية.



وأضاف أن هناك رغبة شديدة لتوسع الاستثمارات العمانية في قطاع التعدين بمصر، وتوطيد العلاقة بين المناطق الحرة والصناعية في عمان ونظيرتها في مصر، بالإضافة إلى زيادة حركة الطيران بين البلدين، مؤكدًا أن هناك رغبة من الجانب العماني لزيادة حركة الرحلات إلى مصر.



وأشار إلى وجود توجه لمجموعة من رجال الأعمال العمانيين لتنشيط مجلس الأعمال المصري العماني، لذلك سيتوجه مجموعة من المستثمرين إلى مصر قريبًا.





