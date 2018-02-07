السفير الروسي لدى كوريا الشمالية يدعو بيونج يانج وواشنطن إلى بدء المفاوضات

أكد السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، الكسندر ماتسيجورا، أن بلاده تدعو بيونج يانج وواشنطن لبدء المفاوضات ومنع نشوب نزاع مسلح.

وقال «ماتسيجورا» -في تصريح وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم الأربعاء- إن الظروف جيدة الآن، مع وجود موقف إيجابي، ودورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في الفترة بين 9 و25 فبراير الجاري، ووقف إطلاق النار بسبب الألعاب، وعدم القيام بتدريبات عسكرية، متابعا: «فنحن ندعوهم "أصدقائي الأعزاء، دعونا نبدأ!"».

جاءت تعليقات السفير الروسي عقب وصوله إلى نيويورك للمشاركة في جلسة للجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بالعقوبات المفروضة على بيونج يانج، وقال الدبلوماسي الروسي إنه خلال زيارته لنيويورك التقى بمسؤولين من الكوريتين ومن بينهم مبعوث بيونج يانج للأمم المتحدة جا سونج نام، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته هو تقديم فكرة أن العقوبات تسير على مسارها ولا يمكن توسيعها، وأن العقوبات الحالية لها أثرا سلبيا كبيرا على الوضع الإنساني هناك، لكنها لا تساعد على حل البرنامج النووي.

وذكر «ماتسيجورا»، أن الوقت قد حان للتفاوض، مطالبا بتنفيذ خارطة الطريق الروسية الصينية التي ترسم تسوية القضية الكورية خطوة بخطوة.

وخلص الدبلوماسي الروسي بالقول، إن: «الخطة ليست لها بدائل، وإنه لم يأتِ أحد بشيء أفضل حتى الآن».