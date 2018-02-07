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فيديو.. «منتجي الدواجن»: الأسواق بها كميات كبيرة مغلفة بتاريخ صلاحية مزيف


نشر فى : الأربعاء 7 فبراير 2018 - 2:30 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 فبراير 2018 - 2:30 ص
قال الدكتور ثروت الزيني، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، إنه وجميع المنتجين تحفظوا على إجراءات خفض سعر الدواجن، معلًا ذلك بأنه يؤثر سلبًا على إنتاج الدواجن في مصر.

وأضاف «الزيني»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك كميات كبيرة من الدواجن المستوردة تم تغليفها، من قبل التجار، بتاريخ صلاحية مغاير لتاريخها الحقيقي، لافتًا إلى أنه أول مرة يتم تداول الدواجن في الأسواق بهذه الطريقة «غير المقبولة» صحيًا، وفق رأيه.

وأكد أن الدولة تهتم بمصلحة المنتج والمربي، فيجب أن يكون إنتاجه محميًا، إضافة إلى توفير السعر المناسب للمستهلك، متابعًا: «إنتاجنا المحلي من البيض تجاوز الـ14 مليار بيضة، والفجوة الموجودة بنسبة 5 إلى 7%، وليست طول العام بل في مواسم معينة كشهر رمضان والصيف».

ولفت إلى أنه حينما تكون الفجوة الموجودة في الدواجن بنسبة 55 ألف طن، لا ينبغي أن تستورد الدولة 225 ألف طن، معقبًا بأنها كمية ضخمة للغاية، وأنه حينما اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، كان لا بد التخلص منها بخفض أسعارها، مستطردًا: «أنا لست ضد الاستيراد، ولكن أؤيده في سياقه الصحيح».

يُذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أوضح أن التخفيضات التي اتبعتها الوزارة بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة ساهمت في خفض الأسعار بالأسواق.


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