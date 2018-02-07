الأربعاء 7 فبراير 2018 3:29 م القاهرة القاهرة 28.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟
النتـائـج تصويت

فاسكو دي جاما يطالب بحقوق رعاية كوتينيو من برشلونة

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأربعاء 7 فبراير 2018 - 3:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 فبراير 2018 - 3:02 م

قال مسؤولو فريق فاسكو دي جاما البرازيلي إنهم لم يتلقوا حق الرعاية الخاص بانتقال فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الحالي.

وقال أورلاندو ماركيس، نائب رئيس فاسكو: «لم نتلق حقوق الرعاية بعد، ونحن نعمل على القضية ولكن موضوع كوتينيو يبدو وكأنه سيستغرق وقتا طويلا، على الرغم من أنه يلعب بالفعل في برشلونة».

وأضاف: «لا يوجد جدول زمني متوقع لكن كل شيء يسير بهدوء».

ووفقا للصفقة مع ليفربول،ى فإن نادي فاسكو يتلقى دفعة أولى قدرها 3 ملايين يورو من برشلونة، بعد 30 يوما من تسجيل كوتينهو في الدوري الإسباني، وفي وقت لاحق يتلقى الدفعة الثانية، وقيمتها 750 ألف يورو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار رياضة

شارك بتعليقك