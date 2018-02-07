قال الفنان رشوان توفيق، إنه ضد التطرف والعنف، لأن الدين الإسلامي دين الرحمة والمحبة، ولا أحب التشدد في أي شيء، مؤكدا أنه وجه المتطرف عليه قسوة شديدة جدا، بينما المتدين يشع من وجهه النور، مستشهدًا بقوله تعالى: «سيماهم في وجوههم من أثر السجود».



وأضاف «توفيق»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر هو والجيش، مؤكدًا أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبًا المصريين بالمشاركة، متابعا: «القائد يقتل نفسه ليل نهار من أجل مصر المحاطة بالأعداء والمؤامرات من كل جانب».



وأشار إلى أن سوريا كانت دولة للجمال، مستنكرًا تلك الأحداث الأخيرة التي نشبت بها، معقبًا بقوله: «لا يوجد أفضل من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدًا عن التطرف والتشدد، فأرحم الراحمين هو الرحمن سبحانه وتعالى».



وتابع أنه كان من الممكن أن يُعلّق الناس على أعمدة الإنارة في مصر مثلما حدث في إيران، حسب قوله، مبديًا تعجبه من منكري المشروعات القومية التي نفذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كالعاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس والمزارع السمكية، مضيفًا: «هذه المشاريع لم تنفذ في 20 عامًا».



