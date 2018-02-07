اليابان وروسيا تسعيان لإحراز تقدم في محادثات حول سيادة جزر متنازع عليها

اتفق دبلوماسيون يابانيون وروس على مواصلة تعزيز المفاوضات حول الأنشطة الاقتصادية المشتركة المخطط لها في الجزر الأربع المتنازع عليها قبالة هوكايدو، وفق ما ذكره مسؤولون يابانيون.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات على مستوى نواب الوزراء في طوكيو حول الجزر الروسية جاءت قبل زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المقررة إلى موسكو مايو المقبل، بيد أن المسؤولين اليابانيين لم يقدموا أي تفاصيل عن إحراز تقدم ملموس في هذا الصدد.

وقال نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري في تصريح للصحفيين، عقب اجتماعه مع نظيره الروسي إيجور مورجولوف: «أجرينا مناقشات مفصلة حول 5 أنشطة محتملة تقوم على أساس عدم تقويض المواقف القانونية» بين البلدين في الجزر المتنازع عليها.

وأضاف، «نرغب في تسريع العمل لتحقيق التنفيذ الفوري لهذه الأنشطة»، من خلال المناقشات.

وكان زعيما البلدين، قد اتفقا عام 2016 على القيام بأنشطة اقتصادية مشتركة في الجزر الأربع وما حولها في إطار خاص لا يقوض مواقفهما القانونية المتعلقة بالسيادة على الجزر.

وبدأت أمس في العاصمة طوكيو الجولة الثالثة من المشاورات حول العلاقات الثنائية «الروسية-اليابانية» ومعاهدة السلام، وتتصدر قضية الأنشطة الاقتصادية المشتركة بجزر الكوريل الجنوبية جدول أعمال المشاورات الثنائية.

وتجري روسيا واليابان محادثات لتوقيع معاهدة سلام منذ منتصف القرن الماضي، وتكمن العقبة الرئيسية أمام تلك المعاهدة في مسألة ملكية جزر كوريل الجنوبية، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم دمج جزر الكوريل ضمن الاتحاد السوفييتي، ومع ذلك أعاقت اليابان ملكية «جزر إيتوروب وكوناشير وجزر شيكوتان وجزر هابوماي»، وذكرت وزارة الخارجية الروسية في مناسبات عديدة أن سيادة روسيا على الجزر لا شك فيها، وفي عام 1956 وقع الاتحاد السوفيتي واليابان إعلانًا مشتركًا بشأن وقف حالة الحرب ولكن لم يتم توقيع أي معاهدة سلام حتى الآن.