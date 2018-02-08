«يونيسيف» يدعو إلى تقديم 17 مليون دولار لإعادة بناء النظام الصحي في العراق

دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» إلى تقديم 17 مليون دولار لدعم إعادة بناء المرافق الصحية في العراق، اليوم الأربعاء، وذلك قبل أيام من مؤتمر يستهدف جمع مساعدات دولية لإعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.

وفي ديسمبر، أعلن العراق هزيمة مقاتلي الدولة الإسلامية "داعش" بعد حملة مدعومة من الولايات المتحدة استمرت نحو ثلاث سنوات.

وقال اليونيسيف إن العنف دمر النظام الصحي في العراق.

وقال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسيف في العراق إن "حالة نظام الرعاية الصحية في العراق مقلقة. بالنسبة للنساء الحوامل والرضع حديثي الولادة والأطفال، يمكن أن تتصاعد الأعراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها بسرعة إلى مسألة حياة أو موت".

وأضاف بعد زيارة المستشفى الرئيسي في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، أن "المرافق الطبية تتعرض لضغوط تتجاوز قدراتها وهناك نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة".

وقد تم تحرير الموصل، المعقل السابق للدولة الإسلامية في البلاد، في يوليو.

وأشار يونيسيف، إلى أنه في الموصل، عاصمة محافظة نينوي، يعمل أقل من 10% من المنشآت الصحية بكامل طاقتها.