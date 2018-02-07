سول: شقيقة زعيم كوريا الشمالية ستحضر مراسم افتتاح أولمبياد بيونج تشانج الشتوية

أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية، أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ستحضر مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة بيونج تشانج، في الفترة ما بين 9 ـ 25 فبراير الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الأربعاء، أن «كيم يو جونج»، هى الابنة الصغرى للزعيم الراحل كيم جونج ايل، وقد تم تعزيز دورها العام الماضي عندما تمت ترقيتها إلى المكتب السياسي.

يُذكر أن كوريا الشمالية وافقت الشهر الماضي على إرسال مسؤولين رفيعي المستوى إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الجمعة المقبلة.