«فورين بوليسى»: منافسة قوية بين الرياض والدوحة لكسب رضا الإدارة الأمريكية

كشفت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، عن حرب فى مجال العلاقات العامة بين السعودية وقطر فى الولايات المتحدة حيث تسعى الدولتان إلى التودد لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والإعلام الأمريكى مع استمرار الأزمة المندلعة بينهما منذ يونيو الماضى.

وأشارت المجلة، فى تقرير لها أمس، إلى أن قطر أغدقت بالأموال على جماعات الضغط على مدار العام السابق، وعيَنت عددا من شركات الاستشارة لمساعدتها على تقوية علاقتها مع الحكومة الأمريكية. موضحة أن السباق فى مجال العلاقات العامة بلغ ذروته الأسبوع الماضى مع بدء الحوار الاستراتيجى بين قطر والولايات المتحدة إضافة إلى افتتاح مركز قطرى جديد للأبحاث تحت مسمى «منتدى الخليج الدولى».

ولفتت المجلة إلى أن التدفق المالى القطرى قد أتى بثماره الأسبوع الماضى عندما حضر وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس الحوار الاستراتيجى مع نظيريهما القطريين، حيث وقَع الجانبان عددا من الاتفاقات الثنائية فى مجال الطيران المدنى ومكافحة الارهاب والأمن الالكترونى.

وقال مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية: «لقد كان (الحوار) رسالة قوية للقطريين ولكنه كان أيضا رسالة قوية للدول المقاطعة بأن علاقتنا لن تتغير».

وأشارت المجلة إلى أن قطر تواجه منافسا قويا، حيث إن السعودية أغدقت بأموالها هى الأخرى على حملات الدعاية فى واشنطن، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار على جماعات الضغط، ومولت كذلك عددا من المعاهد الأمريكية وأقسام دراسات الشرق الأوسط فى الجامعات الأمريكية. مشيرة إلى أن معهد الشرق الاوسط تلقى تبرعات كبيرة من السعودية والإمارات إضافة إلى هدايا أصغر من قطر وعمان.



وأوضحت المجلة أن السعودية استفادت فى البداية عندما اتخذ الرئيس ترامب موقفا مؤيدا لها بشدة فى مستهل الأزمة الدبلوماسية العام الماضى، ولكن جهود الضغط القطرية والخطوات الدبلوماسية السعودية الخاطئة أدت إلى تغير موقف الرئيس الأمريكى نحو الدوحة.

ونقلت المجلة عن الزميل فى مجلس المحيط الأطلسى، جين فرانسوا سيزينيك: «من وجهة نظر العلاقات العامة البحتة، فإن القطريين أمهر من السعوديين.. حيث يقدمون صورة أكثر انفتاحا، صورة انفتاح ثقافى، والتى افتقدتها السعودية قبل الفترة الأخيرة»، فى إشارة إلى الاصلاحات السعودية الأخيرة كمحاربة الفساد والسماح للمرأة بالقيادة.

وقال مسئولون أمريكيون إن ادارة ترامب فى البداية كانت متبنية الموقف السعودى ضد قطر بقوة، ولكن انقلبت الموازين بعد أن ازداد غضبها من الرياض، بسبب الوضع الإنسانى المتدهور فى اليمن والتقارير عن احتجاز رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى فى الرياض، وحملة مكافحة الفساد التى قادها ولى العهد محمد بن سلمان.

ونقلت المجلة عن مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكى (لم تسمه) أن «الفجوة بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض أخذت فى التضاؤل وأعتقد أننا أصبحنا على وفاق» وهو ما أشارت له المجلة بنجاح حملات العلاقات العامة القطرية.