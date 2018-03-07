شعت: إشارات تحويلة قطارى «كوم حمادة» تعطلت قبل 10 دقائق من الحادث

قال مساعد وزير النقل، عمرو شعت: إن التحويلة التى تسببت فى حادث تصادم قطار الركاب رقم 678 وقطار بضائع، عند محطة أبو الخاوى على خط المناشى فى محطة الطيرية، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، الأربعاء الماضى، كانت تعمل يدويا وليس إلكترونيا وقت الحادث.

وأضاف شعت، فى تصريحات لـ«الشروق» اليوم، أن المعاينة الأولى لمكان الحادث أشارت إلى تعطل الإشارات بالمنطقة قبل 10 دقائق فقط من وقوع الحادث، لذا تم تشغيلها يدويا تجنبا لتوقف الحركة على الخط، متكهنا بحدوث خطأ أثناء فتح وإغلاق التحويلة، تزامنا مع مرور القطار.

وأشار إلى أن المعاينة أيضا كشفت عن وجود 3 قطارات فى منطقة واحدة، فالخط الذى وقع به الحادث مفرد، وبجانبه خط خدمة، وتوقف به قطار بضائع انتظارا لمرور قطار الركاب، لافتا إلى أن وجود أكثر من قطار على السكة الجانبية لا يؤثر فى سير أى منها على الخط المفرد الرئيسى.

وحذر شعت من استمرار وضع السكك الحديدية بهذا الشكل، وتوالى الخسائر المادية، فى ظل سعى الوزارة إلى تنفيذ خطة التطوير، مؤكدا حاجة الوزارة إلى 55 مليار جنيه لتطوير 1000 كيلو متر فى الخطوط الرئيسية على الوجهين القبلى والبحرى، كما يحتاج تطوير البنية الأساسية للقطاع إلى أكثر من 200 مليار جنيه.

من جهته، أوضح مصدر مسئول فى وزارة النقل لـ«الشروق»، أن اللجنة المشكلة من وزير النقل هشام عرفات لإعداد التقرير الفنى الخاص بالحادث، تنتظر معاينة العربات التى تعرضت للحادث، بسبب تحفظ جهات التحقيق عليها حتى الانتهاء من التحقيقات، لافتا إلى أن التقرير الفنى الخاص بحادثة تصادم قطارى الإسكندرية استغرق 3 أشهر.