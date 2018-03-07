«أبو الغيط»: الكشف عن التحركات العربية بشأن فلسطين يضر بالقضية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ملف فلسطين حساس للغاية، نظرًا لوجود ترقب لطرح أمريكا مبادرة لحل القضية، وهو ما يجعل الكشف عن أية تحركات عربية قد تضر بالجانب الفلسطيني.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال مؤتمر صحفي لعرض البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، مساء الأربعاء، أن هناك ترقب للطرح الأمريكي، إلا أن هناك رغبة عربية للتأثير على هذا الطرح وإعادة صياغته ليكون بشكل متوازن في تناوله للحقوق العربية والدينية للعرب، مؤكدًا أن الجانب العربي لا يمكن أن يتنازل عن رفضه للطرح الأمريكي بشأن القدس والأسلوب الذي تتناول به الولايات المتحدة القضية.

وأوضح أن الاجتماع استمع إلى مجموعة العمل العربي التي زارت بروكسل قبل أيام والتقت مع الاتحاد الأوروبي، للوقوف على مدى استجابته للمطالب العربية بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى تثمين المجموعة العربية للموقف الأوروبي المساند.

وأشار إلى تكرار الجانب العربي للأطروحات التقليدية فيما يتعلق بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي باستمرار تمسكه بالمواقف الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن قرار مجلس الأمن الصادر في ديسمبر الماضي، بضرورة تطبيق حل الدولتين.

واستطرد: «لا نستطيع أن نكشف مزيد من التفاصيل لأن ذلك يعني أننا نبلغ العالم بنوايا وخطواتنا».