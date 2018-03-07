جاويش أوغلو: ألمانيا باتت ملاذا آمنا لحزب العمال الكردستاني

اتهم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ألمانيا بأنها باتت "ملاذا آمنا" لعناصر حزب العمال الكردستاني، فضلًا عن حركة فتح الله جولن التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.



وقال جاويش أوغلو في برلين، مساء الثلاثاء، إن الحكومة التركية "قلقة من أن ألمانيا أصبحت ملاذا آمنا لكل هؤلاء المجرمين"، مضيفا: "نتوقع من ألمانيا أن تصبح يقظة بشكل أكبر تجاه هؤلاء المجرمين".



وأشار إلى أن 768 شخصا من أتباع جولن طلبوا اللجوء في ألمانيا وحصل 401 منهم على اللجوء حتى الآن.



وتشكو تركيا منذ فترة طويلة من "تراخي ألمانيا" تجاه حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على أنه جماعة إرهابية.



وقبيل وصول جاويش أوغلو أمس، طالبت تركيا بالقبض على الزعيم السياسي الكردي السوري صالح مسلم وتسليمه. وتقول تركيا إن مسلم، الذي شارك في مظاهرة مطلع هذا الأسبوع في برلين ضد الهجوم التركي على مدينة عفرين السورية، مسؤول عن عدة هجمات دموية في أنقرة في شهري فبراير ومارس 2016.



ومن ناحية أخرى، طلب جاويش أوغلو من نظيره الألماني زيجمار جابرييل تخفيفإرشادات السفر إلى تركيا.



وقال جاويش أوغلو الثلاثاء لدى لقائه مع جابرييل بالعاصمة برلين: "التحذير الأخير الذي رأيناه لا يعكس واقع تركيا ولا مستوى علاقتنا الثنائية".



ومن جانبه ربط وزير الخارجية الألماني تخفيف إرشادات السفر إلى تركيا بحدوث تطور آخر للوضع الأمني في تركيا، وقال: "تركيا سوف ترغب في العودة تدريجيا إلى علاقات طبيعية تماما. وسوف يكون لذلك بشكل تلقائي تبعات أيضا بالنسبة لإرشادات السفر الخاصة بنا".