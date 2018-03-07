ميركل تفتتح أكبر معرض سياحي في برلين

افتتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكبر معرض تجاري سياحي في العالم، وهو معرض «بورصة برلين السياحة العالمية آي تي بي»، وذلك فى حفل أقيم مساء الثلاثاء فى العاصمة الألمانية.



وقالت ميركل: "السياحة مثال رائع على الفرص التي تتيحها العولمة"، واصفة صناعة السياحة بأنها نشاط اقتصادي يوفر فرص عمل.



وتشارك حوالي 10 آلاف شركة سياحة وسفر من 186 دولة ومنطقة في المعرض، الذي يفتح أبوابه اليوم الأربعاء أمام الجمهور ويستمر حتى يوم الأحد.



وفي العام الماضي، جذب المعرض أقل قليلا من 170 ألف زائر.



وسيكون الموضوع الرئيسي للمعرض هذا العام هو ازدحام الوجهات الشعبية من قبل السياح.



ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، الذي يقوم حاليا بزيارة دبلوماسية إلى ألمانيا، المعرض اليوم الأربعاء.



ويضغط جاويش أوغلو من أجل أن تلغي ألمانيا تحذيرا وضعته بشأن السفر إلى تركيا في يوليو الماضي، مما تسبب في تراجع أعداد السياح الألمان في تركيا بدرجة كبيرة.