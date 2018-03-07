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ضبط سيارة نقل مسروقة بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر فى : الأربعاء 7 مارس 2018 - 9:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 مارس 2018 - 9:07 م

تمكنت حملة مرورية بالوادي الجديد، من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها، حيث تم التحفظ على السيارة المسروقة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادى الجديد، إخطار من العميد عادل فوزي، مدير إدارة مرور الوادى الجديد، يفيد بضبط سيارة نقل تحمل شاسيه رقم «710277» نقل الوادي.

وتبين وجود تلاعب في أرقام الشاسيه، وكشف محضر الواقعة، وتشيكل لجنة لفحص السيارة فنيًا، وتبين أنها تحمل أرقام شاسية لسيارة نقل مسروقة من محافظة القليوبية ومبلغ عن سرقتها بتاريخ 2 يناير 2016، في المحضر رقم 41 سنة 2016، قسم الخصوص بالقليوبية، وأن السيارة لها لوحات تحمل رقم «56729 نقل المنوفية».

تحفظت إدارة المرور بالوادي الجديد، على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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