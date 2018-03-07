واشنطن: كوريا الشمالية قتلت كيم جونج نام بغاز الأعصاب «في إكس»

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن كوريا الشمالية استخدمت غاز الأعصاب «في إكس» في اغتيال كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في مطار كوالالمبور العام الماضي.



ونتيجة لذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضد كوريا الشمالية، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد فيما يتعلق ببرنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان، إن الولايات المتحدة "تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في تنفيذ عملية اغتيال".



وأضاف البيان أن "هذا الإظهار لازدراء القواعد العالمية ضد استخدام الأسلحة الكيمياوية يدل على الطبيعة المتهورة لكوريا الشمالية ويؤكد أننا لا نملك القدرة على تحمل برنامج أسلحة دمار شامل من كوريا الشمالية من أي نوع".



وكان كيم جونج نام قد قتل في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير 2017.



واتهمت امرأتان بقتله، وهما ستي عائشة (25 عاما) ودوان ثاي هونج (29 عاما) وتمثلان حاليا للمحاكمة في ماليزيا.



وتتهم المرأتان بإلقاء غاز الأعصاب القاتل على وجه كيم (45 عاما) مما أدى إلى مقتله.