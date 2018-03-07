الدفاع الروسية تؤكد مقتل جميع ركاب الطائرة المحطمة في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل جميع ركاب طائرة النقل العسكرية التي تحطمت أمس الثلاثاء في شمال غربي سوريا، وعددهم 39 شخصا.



وكانت الحصيلة الأولية للضحايا قد بلغت 32 شخصا.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق تحطم طائرة نقل روسية من طراز «آن- 26» أثناء هبوطها في مطار حميميم بسوريا، مشيرة إلى أن الطائرة لم تتعرض لهجوم.



وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن سبب تحطم الطائرة وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا، مبينة أن الطائرة اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ500 متر، موضحة أنه تم فتح تحقيق في الحادث.