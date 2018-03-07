مسؤول أمريكي: عقوبات قريبة على شخصيات روسية

قال دان كوتس، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنه ربما يتم فرض عقوبات قريبا على شخصيات روسية بسبب "تدخلها" في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.



وأضاف كوتس، خلال جلسة استماع في الكونجرس أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصرح بفرض العقوبات ربما "خلال أسبوع" على 13 روسيا اتهموا الشهر الماضي بالاحتيال وغيرها من الاتهامات ذات الصلة بالتلاعب المزعوم بوسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز ترشيح دونالد ترامب.



وقال كوتس، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن العقوبات ستضع في القائمة السوداء "هؤلاء الأشخاص الذين كانوا متواطئين في هذا الأمر".



وأكد أن الإجراءات المالية المزمع اتخاذها "تتجاوز" الروس الـ13 الذين اتهمهم المدعي الخاص روبرت مولر الذي عينته وزارة العدل العام الماضي لقيادة تحقيق خارجي حول التدخل الروسي في الانتخابات بما في ذلك العلاقات المحتملة مع حملة ترامب.