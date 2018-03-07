الملحقية الثقافية السعودية تشارك في «منتدى التواصل الاجتماعي»

شاركت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بمصر، في أعمال مؤتمر «منتدى التواصل الاجتماعي 2018: اللغة الجديدة للشباب العربي» بجامعة القاهرة، والذي نظمته مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية» وذلك على هامش الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر.



واستضاف المنتدى عددا كبيرا من مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجه الشباب والفرص التي تتيحها وسائل الإعلام الجديدة لهم وكيف يمكن توجيهها لتحقيق مستقبل أفضل، وتناول المنتدى العديد من القضايا حول أهمية الاستفادة من قوة التواصل الاجتماعي والمستقبل الرقمى، والعديد من الموضوعات الأخرى.



ومن جانبه، أشار الملحق الثقافي بسفارة السعودية، خالد بن عبد الله النامي، إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلبة السعوديين الدارسين بمصر بما يتماشى مع لغة العصر، من خلال الموقع الإلكتروني التفاعلي وربطه بمواقع التواصل الاجتماعي لتوفير وسائل تقنية سريعة ومتطورة للتواصل مع الطلاب والطالبات، وتعزيز سبل التواصل المباشر مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في مصر بما يرسخ علاقات التعاون العلمي والثقافي ويسهمان معا اجتماعيا وثقافيا في تحقيق نهضة الدول التي ينتمون إليها.