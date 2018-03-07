100 شركة سياحة مصرية تشارك اليوم في بورصة برلين الدولية

تبدأ اليوم الأربعاء فعاليات بورصة السياحة الدولية ببرلين والتى تشارك فيها مصر بجناح كبير يبلغ مساحته 1125 مترا، ويضم 100 مشارك من شركات سياحية وفنادق والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، وغرفة الفنادق، ومصر للطيران.



ومن المقرر أن تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فعاليات بورصة السياحة الدولية ببرلين فى دورتها الـ52 التى تقام خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الجارى تحت شعار «الإجازة هى طبيعتنا» بحضور مسئولى السياحة والسفر فى 184 دولة وبمشاركة مصرية موسعة وشخصيات سياسية وبرلمانية ورؤساء ووكلاء السياحة والسفر فى العديد من الدول المصدرة للسياحة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات البورصة حتى 11 من الشهر الجارى.



وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى فى بورصة برلين السياحية المعروفة بقمة العالم السياحية، يضم وزيرى الطيران والسياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة ومحافظى البحر الأحمر وجنوب سيناء ورئيس اتحاد الغرف السياحية، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين والغرف السياحية التابعة لاتحاد الغرف.



ويعد هذا المعرض فرصة متميزة لكل دولة لعرض وتسويق منتجها السياحى، ويلقى المعرض الضوء على الدولة المضيفة وهى ألمانيا المشهورة بمناطق البحيرات المائية على ساحل البلطيق.



كانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قد غادرت القاهرة أمس الثلاثاء، متوجهة إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة فى فعاليات بورصة برلين السياحية ITB لهذا العام.



قالت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، قبيل المغادرة إن المشاركة فى بورصة برلين هذا العام سيكون مضمونها مختلف عن الأعوام السابقة، لافتة إلى تعدد اللقاءات المهنية والرسمية والإعلامية التى سيتم عقدها على هامش المشاركة فى البورصة.