10 مراكز جديدة لأخذ بصمة المعتمرين بالمحافظات

تعهدت شركة تسهيل السعودية المكلفة بإنهاء إجراءات قياس البصمة الحيوية بإنشاء 10 مراكز جديدة للشركة بالمحافظات على أن تبدأ فى استقبال المعتمرين بدءا من اليوم الأربعاء.



تتواجد هذه المراكز في كل من 6 أكتوبر والمنصورة ودمنهور وبنى سويف وكفر الشيخ، كما أعلنت عن افتتاح خمسة مراكز إضافية فى الزقازيق والفيوم وقنا والإسماعيلية ودمياط على أن تبدأ فى استقبال المعتمرين بدءا من 17 مارس الجارى. ويستمر العمل فى هذه المراكز من الأحد إلى الخميس أسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.



يأتى ذلك استجابة من شركة تسهيل السعودية لمطالب اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة بشأن توفير مكاتب جديدة للشركة بالمحافظات لأخذ البصمة الحيوية من المعتمرين، حيث وعد مسئولوا الشركة فى اجتماعهم مؤخرا مع أعضاء اللجنة بسرعة فتح المكاتب المطلوبة بالمحافظات لإنهاء الازمة فى أقرب وقت ممكن.



وأكد أعضاء اللجنة للممثلى الشركة السعودية أنه فى حالة عدم احتواء هذه الأزمة فإنها ستضر بنجاح موسم العمرة الحالى وهو ما لا يمكن قبوله تحت أى ظرف من الظروف لأن اللجنة تتمسك بضرورة توفير أقصى درجات الراحة والأمان للمعتمرين، وشددت على ضرورة إرجاء البصمة من الأساس لحين إيجاد منافذ بكل المحافظات.



كانت أزمة قياس البصمة الحيوية للمواطنين الراغبين في أداء رحلات العمرة هذا العام من خلال شركة تسهيل السعودية قد دخلت مرحلة جديدة من التعقيد نظرا العدم توافر الطاقة لدى الشركة.



أكد أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة، أن شركة تسهيل لم يعد لديها مواعيد قريبة يمكن الحجز فيها لقلة عدد فروع الشركة المتاحة فى الوقت الحالى لأخذ البصمة بالإضافة إلى عدم قيام مسئولى شركة تسهيل بتوفر ساحات انتظار للمواطنين الذين تم الحجز لهم وخاصة كبار السن على الرغم من تحملهم مشقة السفر والانتقال عبر المحافظات لمئات الكيلو مترات للتوجه إلي فروع الشركة لإنهاء إجراءات البصمة.



كانت غرفة شركات السياحة قد طلبت من شركة تسهيل عدة مطالب أهمها استمرار العمل بأيام العطلات (الجمعة والسبت). ومد فترة العمل حتى الساعة 9 مساءً بدلا من 5 مساءً في الفروع القديمة والجديدة وموافاة الغرفة بعدد الكاونترات في كل فرع والطاقة الاستيعابية لكل فرع وعدد الأفراد الذين يمكن إنجازهم علي مدار اليوم الواحد، وتحديد شخص مسؤول من قبل الشركة للتنسيق والتواصل الدائم وعلى مدار الساعة مع الغرفة لحل مشاكل الشركات بشأن حجز مواعيد لعملائهم، والتأكيد على تشغيل الفروع الجديدة فى أقرب وقت ممكن طبقا للمواعيد التي تم الاتفاق عليها. وتوفير ساحات انتظار آدمية ومظلات خارج الفروع للمواطنين الذين يصلون في أوقات مبكرة نظرًا لأنهم يسافرون عبر محافظات بعيدة ولا يمكنهم الوصول علة مواعيد الحجز مباشرةً.



من جانبها، تواصلت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية وسفارتها بالقاهرة وطلبت إرجاء أخذ البصمة من المعتمرين لحين اكتمال جاهزية شركة تسهيل بكافة فروعها بالمحافظات، كما خاطب محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات بالوزارة، كل من قنصلي السعودية بالسويس والإسكندرية لإرجاء البصمة إلا أن الوزارة لم تتلق ردودا حتى الآن.