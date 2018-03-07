سيراليون تنتخب رئيسا جديدا اليوم

يتوجه الناخبون في سيراليون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأربعاء لانتخاب رئيس جديد.



وهذه هي أول انتخابات عامة تجرى في الدولة الأفريقية الفقيرة منذ أن تعرضت لأزمتين إحداهما تتعلق بتفشي الإيبولا الذي أودى بحياة نحو أربعة آلاف شخص، والأخرى بانهيارات أرضية دفنت مئات الأشخاص في 2017.



ويتنافس 16 مرشحا - من بينهم امرأتان - على الرئاسة، ولكن من المتوقع أن تنحسر المنافسة بين سامورا كامارا (67 عاما) مرشح حزب مؤتمر كل الشعب الحاكم، ويوليوس مادا بيو (53 عاما) من حزب شعب سيراليون المعارض الرئيسي.



ويعِد كامارا بالاستمرارية والانتعاش الاقتصادي، في حين تعهد بيو بالقضاء على الفساد وتقديم التعليم المجاني.



ويمنع الدستور الرئيس المنتهية ولايته إرنست باي كوروما من الترشح لولاية ثالثة.



ويتعين على المرشح أن يحصل على 55% من الأصوات للفوز بالانتخابات في الجولة الأولى.



كما سيختار الناخبون المسجلون البالغ عددهم 3.18 مليون ناخب في سيراليون 132 برلمانيا من الساعة 0700 إلى 1700 بتوقيت جرينتش في حوالى 15 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء البلاد.