ترامب يتعهد بالتصدى لأى تدخل روسى فى الانتخابات المقبلة

ــ بوتين يلمح لمحاكمة المتهمين بالتدخل حال انتهاكهم القانون الروسى.. و«واشنطن بوست»: نادر يتعاون مع تحقيقات مولر

ــ استقالة المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى.. والأخير: كثيرون يريدون تلك الوظيفة



تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، بـ«التصدى بكل حزم» لأى تدخل روسى فى أى انتخابات مقبلة فى الولايات المتحدة، مشددا فى الوقت نفسه على أن التدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 «لم يكن له أى تأثير» على النتيجة.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى مشترك فى البيت الأبيض مع رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين: «حتما كان هناك تدخل وربما من دول أخرى أيضا وقد يكون كذلك من أفراد آخرين»، علما بأنه لطالما اعتبر قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية «قصة مفبركة» و«أخبارا كاذبة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن هذا التدخل قد يتكرر لا سيما وأن الولايات المتحدة على مشارف انتخابات تشريعية فى نوفمبر المقبل ورئاسية بعد عامين، قال ترامب: «سوف نتصدى لكل ما يمكن أن يقوموا به. سنتصدى له بحزم تام».

وشدد الرئيس الأمريكى على أن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2016 «لم يكن له أى تأثير بتاتا على الأصوات».

بدوره، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس، إنه ربما يتم فرض عقوبات قريبا على شخصيات روسية بسبب «تدخلها» فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف كوتس خلال جلسة استماع فى الكونجرس أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصرح بفرض العقوبات ربما «خلال أسبوع» على 13 روسيا اتهموا الشهر الماضى بالاحتيال وغيرها من الاتهامات ذات الصلة بالتلاعب المزعوم بوسائل التواصل الاجتماعى لتعزيز ترشيح دونالد ترامب.

وفى موسكو، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن المواطنين الروس الذين اتهمتهم الولايات المتحدة بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية قد يتم التحقيق معهم فى روسيا فى حال إثبات انتهاكهم لقوانين البلاد، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن رجل الأعمال الأمريكى ذو الأصل اللبنانى، جورج نادر والذى يعمل كمستشار لولى العهد الإماراتى محمد بن زايد آل نهيان، أبدى تعاونا مع فريق المحقق الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن «نادر أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى بعد استدعائه عقب وصوله مطار واشنطن دولس الدولى بفترة قصيرة». وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين يتقصوا دور نادر فى اجتماع جرى فى يناير 2017 فى جزر سيشل بين ايريك برنس أحد داعمى ترامب، والرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار المباشر الروسى كيريل ديمترييف، وهو أحد المسئولين المقربيين من الرئيس بوتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادر يعتبر شاهدا رئيسيا فى التحقيق ويشكل أهمية كبيرة لجهود مولر الرامية إلى التحقيق فى ما إذا كان هناك أى أموال أو مساعدات أجنبية قد مولت حملة ترامب الانتخابية، بالإضافة إلى التحقيق فى الاتصالات بين مساعدى ترامب والمسئولين الأجانب خلال الفترة الانتقالية وفى الأيام الأولى لإدارته.

على الصعيد الداخلى، تعرضت إدارة ترامب لنكسة جديدة، مع إعلان البيت الأبيض استقالة جارى كون المستشار الاقتصادى للرئيس ترامب من منصبه، وتقول وسائل إعلام أمريكية، إن استقالة كون تأتى على وقع خلاف حول رسوم جمركية يعتزم الرئيس ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال كون فى بيان: «لقد كان شرفا لى أن أخدم بلدى وأن أضع سياسات محفزة للنمو مناسبة للأمريكيين ولا سيما إقرار إصلاح ضريبى تاريخى».

من ناحيته، رد ترامب على نبأ استقالة كون عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا إنه «سيتخذ قرارا قريبا بشأن تعيين مستشار اقتصادى جديد»، مضيفا أن «كثيرا من الناس يريدون هذه الوظيفة، سوف نختار بحكمة».

وتمثل استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين فى البيت الأبيض نكسة جديدة للرئيس الأمريكى، لا سيما وأنها تأتى بعد ساعات قليلة من نفى ترامب وجود فوضى فى البيت الأبيض إثر سلسلة استقالات وإقالات طالت عددا من كبار المسئولين فى إدارته.



وقال ترامب فى تغريدة على «تويتر» إن «النظرية الجديدة للأخبار المزورة تقول أن الفوضى تسيطر على البيت الأبيض.



خطأ»، مشددا على أنه «سيكون هناك دائما من يرحل ومن يأتى، وأنا أرغب فى نقاشات قوية قبل اتخاذ أى قرار نهائى».

وتابع: «لا يزال هناك عدد من الأشخاص أريد تغييرهم (أنا دائما أبحث عن الأفضل)»، ومضى قائلا: «لا توجد فوضى، توجد فقط طاقة عظيمة».