«البترول»: خطة لإنتاج 700 مليون قدم غاز يوميا من حقلي «جيزة وفيوم» قبل نهاية 2018

تابع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع، أمس، مع هشام مكاوى، الرئيس الإقليمى لشركة بى بى البريطانية بشمال إفريقيا، تنفيذ الخطة العاجلة لإنتاج 500 إلى 700 مليون قدم كعب غاز يوميا من حقلى جيزة وفيوم غرب دلتا النيل قبل نهاية العام الحالى 2018.

وبحسب بيان من الوزارة، أمس، فإن الخطة العجلة تمثل المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق).

وخلال الاجتماع الدورى التاسع للجنة العليا المشتركة لمشروع غازات غرب دلتا النيل، أكد وزير البترول ضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج الزمنى للمشروع، والمراجعة المستمرة ومتابعة تطورات الأعمال أولا بأول وزيادة المكون المحلى فى المشروع.

كما تم خلال الاجتماع استعراض معدلات العمل بالمشروع والخطوات التنفيذية للتعجيل بالإنتاج باستخدام محطة المعالجة البرية بشركة رشيد الحالى إعادة تأهيلها من خلال الكوادر الهندسية والفنية بشركتى إنبى وبتروجيت.

وبحسب بيان الوزارة، تم الانتهاء حاليًا من جميع أعمال إنزال ولحام واختبار خطوط الغاز الرئيسية للمحطة البرية، كما تم الانتهاء من تركيب جميع بلوف الاستقبال واختبارها طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية، والانتهاء أيضا من معظم أعمال الأساسات للتسهيلات المختلفة شاملة غرف التحكم المركزى ونظم الشعلات والقواعد الأسمنتية للطلمبات والتوربينات والتنسيق مع شركة جاسكو فيما يتعلق بمسارات الغاز التابعة للمشروع.

وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض موقف مشروع تنمية حقل ريفين المخطط بدء إنتاجه بمعدل إنتاج أولى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال إنشاء محطة معالجة برية جديدة بطاقة نحو 600 مليون قدم مكعب غاز يوميا.