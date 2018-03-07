ملك البحرين لوفد أمريكى: حل أزمة قطر فى الرياض

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أكد العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أن حل أزمة قطر فى العاصمة السعودية الرياض، جاء ذلك خلال استقباله فى قصر الصخير، الجنرال الأمريكى المتقاعد أنتونى زينى، وتيموثى لندركنج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الخليج العربى.

واستعرض الملك حمد بن عيسى مع الوفد الأمريكى العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما أشاد بـ«جهود الولايات المتحدة ودورها المحورى فى تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام الدولى».

وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى مستجدات أزمة قطر، حيث أشار العاهل البحرينى إلى أن حل هذه الأزمة فى الرياض، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا».

وبدأ المبعوثان الأمريكيان جولة فى المنطقة، يوم الأحد، حيث زارا كل من الكويت وقطر ومصر.

وكانت تقارير إعلامية غربية أشارت أخيرا إلى أن جولة مبعوثا ترامب تهدف للتمهيد لقمة محتملة لدول مجلس التعاون الخليجى برعاية الرئيس الأمريكى تجرى فى منتجع كامب ديفيد (مايو المقبل) لحل الأزمة القطرية.

وقبل نحو أسبوع، ذكر مسئولون أمريكيون أن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون ترامب، خلال الشهرين المقبلين وسط جهود واشنطن لحل الأزمة القطرية.





واندلعت الأزمة القطرية فى 5 يونيو الماضى، مع إعلان دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة والتدخل فى شئونهم الداخلية، وتشترط دول الرباعى العربى قيام قطر بتلبية 13 مطلبا لإعادة العلاقات.