وزير البيئة: عوامل تحفيزية لمشاركة القطاع الخاص في منظومة القمامة الجديدة

قالد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مشكلة القمامة ليست بسيطة لكنها ليست مستعصية الحل، مؤكدًا وجود العديد من العوامل التحفيزية بالمنظومة الجديدة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها.

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن 85% من المواطنين لن تزيد عليهم التكلفة، إلا أنهم سيتلقون خدمة أفضل مما كانت عليه، مشيرًا إلى تشجيع القطاع الخاص وبعض شركات القطاع العام والجمعايت الأهلية على الاشتراك في المنظومة الجديدة.

ولفت إلى تقديم المنظومة خدمة جيدة تتوافق مع ما يريده الشعب، مضيفًا: «توجد موارد مالية تقليدية بها كالرسوم التي تدفعها المحلات والمنشآت والواحدات السكنية، نريد أن نقول أن هذه الخدمة وهذا حق المواطن والدولة، وكل شيء له تكلفته، لأنه على سبيل المثال نسبة تحصيل فواتير الكهرباء 50%».

وأشار إلى أهمية البعد الاجتماعي في تلك المنظومة، معقبًا: «توجد أسعار تحفيزية خاصة بالوقود البديل والسماد العضوي، والمنظومة ستطبق تدريجيًا وسنرى آثارها خلال عام في بعض المحافظات».

يذكر أن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، قال إن مجلس الوزراء، وافق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المخلفات، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بالملاحظات التي تلقتها الوزارة خلال إعدادها للقانون.