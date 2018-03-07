رئيس «محلية النواب» عن زيادة إيرادات السياحة: «ربنا يبعد عننا أهل الشر»

علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على زيارة إيرادات السياحة حاليًا إلى 19 مليار دولار، قائلًا: «بسم الله ما شاء الله.. ربنا يبعد عننا مؤامرات أهل الشر».

وعن شهادة «أمان» للعمالة الموسمية، قال «السجيني»، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، إنها: «قكرة جيدة كنت أتمنى تحقيقها من قبل، وهي وعاء تأميني له بعض الصبغات المصرفية كدخولها مسابقة كل فترة، وكونها تستخرج دون كشف طبي، وأتوقع تحقيقها إيرادات كبيرة جدًا الناجاح، وأتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الفكرة».

وشدد على ضرورة انتقال الاستثمار بدءً من الوحدة المحلية الأدنى فالأعلى، مشيرًا إلى وجود العديد من مشاريع البنية التحتية في الفترة الماضية، لكن بعض المواطنين لا يشعرون بها، إلا أنه لا توجد حالة القهر التي كانت موجودة قبل 25 يناير عام 2011، على حد تعبيره.

ولفت إلى أهمية خلق قرى منتجة ومنظمة وليست عشوائية، مشددًا على ضرورة انتشار الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات الأدني، على حد تعبيره.

يذكر أن عمرو الجارحي، وزير المالية، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يعالج أوضاع اقتصادية كانت سلبية، معقبًا: «يوجد تحسن في العجز التجاري بنسبة 20% من خلال تراجع الواردات من 70 مليار دولار إلى 55 مليار دولار حاليًا، وإيرادات السياحة حاليا تبلغ 18-19 مليار دولار».