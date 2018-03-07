مؤسس أمازون يتصدر قائمة أغنياء العالم بـ112 مليار دولار

تصدر رجل الأعمال الأمريكي، جيف بيزوس، القائمة السنوية لمجلس فوربس الأمريكية لأغنى أغنياء العالم، أمس الثلاثاء.



وبلغت ثروة بيزوس، مؤسس شركة أمازون العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت 112 مليار دولار، ليطيح بذلك برئيس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، من رأس القائمة.



وبلغت ثروة جيتس 90 مليار دولار، بينما حل المستثمر الأمريكي وارين بافيت في المركز الثالث بثروة بلغت 84 مليار دولار.



وضمت قائمة مليارديرات العالم البالغ عددهم 2208 من 72 دولة عددا كبيرا من الأمريكيين.



وجاء الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج والأخوان تشارلز وديفيد كوك ضمن قائمة العشرة الأوائل.



وتراجع ترتيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المركز الـ544 إلى الـ766 بعد أن تراجعت ثروته بمقدار 400 مليون دولار إلى ما يقدر بـ 7.1 مليار دولار.



وحل رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو المركز الرابع بالقائمة ليصبح أغنى أوروبي.



وبينما فقدت القائمة 121 شخصا منذ العام الماضي، إلا أنها ضمت 259 شخصا من المليارديرات الجدد.



وبلغ إجمالي حجم الثروات للشخصيات الواردة في القائمة 9.1 تريليون دولار.