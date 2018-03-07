الحرس الثورى: إنتاج إيران من الصواريخ زاد 3 أضعاف

قال قائد عسكرى كبير بالحرس الثورى الإيرانى، اليوم الأربعاء، إن إيران زادت إنتاجها من الصواريخ ثلاثة أضعاف بالمقارنة بما سبق، لكنه لم يوضح المدة الزمنية التى حدثت خلالها تلك الزيادة.

وأوضح رئيس إدارة الفضاء بالحرس الثورى، العميد أمير على حاجى زادة فى تصريحات صحفية إنه» فى الماضى كان يتعين علينا أن نوضح لجهات كثيرة أفعالنا لكن الأمر لم يعد كذلك»، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان ومسئولين إيرانيين آخرين متفقون على الأخص على الحاجة لصواريخ أرض أرض.

وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان زار إيران، يوم الاثنين، فى مهمة دقيقة للتأكيد مجددا على دعم أوروبا للاتفاق النووى الإيرانى الذى فتح اقتصاد إيران على العالم ولتكرار المخاوف الأمريكية بشأن برنامج طهران الصاروخى ودورها فى صراعات الشرق الأوسط.

وعكست زيارة لو دريان الجهود الفرنسية لحماية الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية كبرى، فى حين أبلغ مسئولون إيرانيون كبار الوزير الفرنسى أن برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدد بالانسحاب من الاتفاق ما لم تساعد الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة عليه (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) فى إصلاحه، وذلك بإجبار إيران على تقليص نفوذها فى الشرق الأوسط والحد من برنامجها الصاروخى.